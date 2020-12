Napoli-Real Sociead: dove seguire il match in tv e in streaming

Napoli in campo giovedì alle 18.55 per la sfida decisiva in Europa League contro la Real Sociedad allo stadio Diego Armando Maradona. La gara sarà trasmessa in esclusiva dall'emittente satellitare Sky, quindi solo in pay-tv. Il match sarà visibilie sul canale 201, mentre in streaming sarà possibile guardarlo su Sky Go o sulla piattaforma Now Tv.