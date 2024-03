Nessun problema per il Milan: 3-1 allo Slavia Praga (in 10) e quarti di Europa League

Vince 1-3 il Milan contro lo Slavia Praga all'Eden Arena nell'ottavo di finale di ritorno di Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince 1-3 il Milan contro lo Slavia Praga all'Eden Arena nell'ottavo di finale di ritorno di Europa League. Al 14' la prima vera occasione è proprio per i cechi: Chytil protegge palla dall'attacco di Tomori, riesce a girarsi in area e obbliga Maignan, in condizioni fisiche non perfette, al miracolo con la gamba destra. Il portiere è costretto al cambio al 21' per un infortunio al ginocchio destro, ma è al 20' che cambia il match a causa dell'intervento scomposto di Holes, che viene espulso e lascia i padroni di casa in 10 uomini. Al 28' si vede, finalmente, anche il Diavolo con Pulisic, che duetta con Giroud, accelera in maniera spaventosa e si presenta a tu per tu con Stanek, ma il suo destro è troppo debole e sbatte sul petto dell'estremo difensore avversario. È solo questione di tempo però perché il Milan in superiorità numerica è straripante: al 33' Pulisic riceve da Leao dopo un assist intelligente di Theo Hernandez, finta il tiro con il destro e con il mancino da dentro l'area batte Stanek. Solo 3 minuti dopo Theo Hernandez e Leao mettono in mezzo un avversario dello Slavia Praga, poi il francese trova un cross basso che mette Loftus-Cheek in condizione di calciare a porta vuota da zero metri. È la rete del raddoppio che di fatto ipoteca la qualificazione. Al quarto degli 8 minuti di recupero della prima frazione c'è tempo anche per l'eurogol di Rafael Leao che fa partire una conclusione che termina precisa all'incrocio dei pali.

Lo Slavia Praga accorcia le distanze, ma nessun problema per il Milan - Il secondo tempo, come era lecito attendersi, regala ben poche emozioni. Il Milan è in totale controllo e sfiora addirittura il poker al 63' con Olivier Giroud che, dopo un pallone riconquistato, prova a piazzare il pallone con il sinistro alla sua destra da dentro l'area, ma la sua conclusione termina a lato di Stanek. Al 70' torna a farsi vedere dopo tantissimo tempo anche lo Slavia Praga con Tomic, ma il suo tiro da destra è sbilenco e termina lontanissimo dalla porta di Sportiello. Un sussulto lo regala Matej Jurasek, che all'84' si sposta la palla sul sinistro dal limite e a giro batte Sportiello sul secondo palo con una conclusione imprendibile. Poco dopo Giroud sfiora la rete con un colpo di testa, ma Stanek para sfruttando il buon piazzamento. Non c'è più tempo, il Milan vola ai quarti di finale.