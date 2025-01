Non basta il forcing nella ripresa: la Lazio (già qualificata) cade a Braga ma resta prima

Una sconfitta, la prima in Europa League, per fortuna senza conseguenze. La Lazio cade in casa del Braga, ma chiude comunque la 'Fase Campionato' della seconda competizione europea con il primo posto in classifica. In Portogallo decide una rete di Ricardo Horta dopo meno di sei minuti. Nella ripresa i biancocelesti avrebbero anche meritato il pareggio, ma il gol non arriva. Poco male: i biancocelesti restano comunque in vetta e volano agli ottavi da miglior squadra del torneo.