Premier, il Leicester acciuffa il pari all'85' grazie a Vardy: solo 2-2 in casa col Burnley

Sesta giornata di Premier League che vedeva impegnato in uno dei match delle 16 anche il Leicester, squadra nel girone del Napoli in Europa League. Gli uomini di Rodgers acciuffano il pari solo nel finale contro il Burnley grazie a Vardy. Ospiti in vantaggio grazie ad un autogol dello stesso attaccante che poi trova il gol del pareggio al 37’. Il Burnley non demorde e sul finire del primo tempo ritrova il vantaggio con Cornet. Nella ripresa, a 5 minuti dal termine, è ancora Vardy a piazzare il sigillo e a chiudere la gara sul definitivo 2-2.