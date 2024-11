Pugno duro contro il razzismo in Europa: punito il Twente per i cori contro Tchaouna

Portano strascichi gli episodi di razzismo perpetrati dai tifosi del Twente ai danni di Loum Tchaouna nel corso dell'ultima partita di Europa League contro la Lazio. Le ultime indagini portate avanti dalla UEFA hanno portato alla luce diversi cori razzisti nei confronti dell'esterno d'attacco biancoceleste e oltre a lui sarebbe stato coinvolto anche il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru.

Ed ecco arrivare dunque i danni per il club olandese: per la prossima partita casalinga in Europa League, contro i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, una parte dello stadio De Grolsch Veste dovrà rimanere chiusa. Non solo: al Twente è stata comminata anche una sanzione economica da 83mila euro.

Subito dopo il match incriminato, i due allenatori avevano espresso le loro posizioni sul tema. Il tecnico degli olandesi Oosting aveva così detto: "Non ho sentito nulla dal campo, ho visto che lui faceva gesti contro il pubblico. I cori razzisti sono orribili, siamo nel 2024, non voglio avere niente a che fare con questo". Baroni ha invece detto: "Sono in difficoltà a parlarne perché è una cosa vergognosa ma purtroppo queste situazioni avvengono ancora. Io stavo sostituendo Pedro e ho cambiato perché il ragazzo non era più lucido e non volevo esporlo a ulteriori cori".