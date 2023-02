Roma, la Lista A per l'EL non è ancora sul sito della Uefa: il motivo

La Roma ha consegnato la lista A per l'Europa League entro i termini della scadenza, ma non è stata ancora stata pubblicata sul sito ufficiale della UEFA.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha consegnato la lista A per l'Europa League entro i termini della scadenza, ma non è stata ancora stata pubblicata sul sito ufficiale della UEFA. Questo a causa delle restrizioni imposte dal settlement agreement annunciato a inizio settembre. Le scelte della società giallorossa saranno controllate dalla UEFA per stabilire che rientrino nei parametri, tra cui il divieto di registrazione di nuovi giocatori a meno che il "bilancio della Lista A" (la differenza tra i costi dei giocatori esclusi dalla lista e quelli inseriti) non sia positivo.