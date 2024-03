Roma, Lukaku in dubbio per domenica. De Rossi: "Solito problema, non so se recupererà"

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida contro il Brighton in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida contro il Brighton in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non è uno degli stadi più blasonati ma è sempre bello a livello strutturale, dovremmo imparare da loro, farebbe bene al nostro calcio. Inj Inghilterra l'atmosfera è affasciante".

Come sta Lukaku?

"Non è venuto con noi, ha questo problema all'anca che gli si ripresenta sistematicamente, vedremo in seguito come si evolverà. Penso che recupererà ma non ne sono sicuro, non sono esperto, visto che è l'unica cosa che non mi sono rotto in carriera (ride ndr)".

Turnover?

"Vogliamo tanta gente fresca in campo, dobbiamo fare una grande partita come all'andata. Ho fiducia in tutti, non ci sono riserve o titolari".

Come sta vivendo questo momento? Sembra rilassato.

"Mi porto il truccatore perché le occhiaie le ho. La notte si dorme poco, si pensa al lavoro. Sono due mesi che è così ma questo lavoro ti rende felice. Sono stanco e lavoro tanto ma sono più contento ora di due mesi fa quando cercavo, non la Roma, ma anche situazioni più umili".

In molti dicono che lei pensi tantissimo alle partite.

"C'è il rischio di pensare a troppe cose ma anche a troppo poche. Quando ci sono partite così ravvicinate un occhio sulle altre partite lo butti e magari pensi a più formazioni. Penso comunque alla partita come tutti, ci sono gli avversari e si analizza tanto".