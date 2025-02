Roma, Ranieri protesta: "L'arbitro aspettava qualcosa per far vincere il Porto!"

vedi letture

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro il Porto chiuso con un pareggio per 1-1.

Gara in controllo, poi arriva il gol del Porto: fase difensiva troppo sorpresa?

"Soprattutto, se noi abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee lo sapeva. Partita bellissima, siamo venuti qui per vincere e sono veramente contento della prestazione dei ragazzi. La cosa che non mi sta bene, e parlo con Rosetti: tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima e onestissima. Come fa a mandare a Oporto un arbitro che su 22 partite la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi? Perché questa designazione? Poi i tanti cartellini... per me stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. Otto ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c'è stato, ma anche dell'altro. Ho mandato via i giocatori, non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere: non scherziamo".

Mancini chiedeva rispetto.

"All'uscita di Pellegrini, lui faceva vedere la fascia di capitano e quindi poteva dire qualcosa".

10 anni fa c'erano più tackle: cosa non ti piace di oggi?

"Gridano. Io mi innervosisco quando saltano di testa e si mettono le mano in faccia. C'è il Var, diamo fallo per simulazione: questo non è più calcio".