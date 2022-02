Si mette malissimo: il Barcellona raddoppia con De Jong

Di male in peggio per il Napoli, che prima del quarto d’ora è già sotto 2-0 in casa contro il Barcellona.

A siglare il bis dei catalani è Frenkie De Jong, ancora malissimo la fase difensiva azzurra: su un lancio di Ter Stegen, Rrahmani prolunga male, Ferran Torres appoggia per l'olandese che dalla distanza colpisce e batte Meret. Qualche protesta per la posizione di Aubameyang che potrebbe aver indotto all'errore il difensore di Spalletti.