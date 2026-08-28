Ufficiale Sorteggio Europa League, ecco le 8 avversarie di Juventus e Milan

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Per la Juventus sorteggio con qualche incognita, per il Milan insidia inglese dalla terza fascia.

Juventus e Milan hanno scoperto oggi le rispettive rivali nella fase campionato di Europa League. I bianconeri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Ruben Amorim sono considerate le favorite della competizione: sorteggio con qualche incognita per la Vecchia Signora, anche se entrambe evitano Leverkusen e Marsiglia. Due inglesi dalla terza fascia per il Milan. Di seguito tutte le avversarie. Ricordiamo che quello che segue non è l’ordine delle partite: il calendario, con relative date e orari, sarà diramato dalla UEFA entro domani.

Queste le 8 avversarie della Juventus

PRIMA FASCIA: Juventus - Real Sociedad

PRIMA FASCIA: AZ Alkmaar - Juventus

SECONDA FASCIA: Juventus - Rennes

SECONDA FASCIA: Ferencvaros - Juventus

TERZA FASCIA: Juventus - Omonia

TERZA FASCIA: Celta Vigo - Juventus

QUARTA FASCIA: Juventus - NEC Nimegen

QUARTA FASCIA: Hapoel Beer-Sheva - Juventus

Queste le 8 avversarie del Milan

PRIMA FASCIA: Milan - Benfica

PRIMA FASCIA: Olympiacos - Milan

SECONDA FASCIA: Milan - Ferencvaros

SECONDA FASCIA: Salisburgo - Milan

TERZA FASCIA: Milan - Sunderland

TERZA FASCIA: Bournemouth - Milan

QUARTA FASCIA: Milan - Ararat-Armenia

QUARTA FASCIA: Levski Sofia - Milan