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Sorteggio Europa League, ecco le 8 avversarie di Juventus e Milan

Sorteggio Europa League, ecco le 8 avversarie di Juventus e MilanTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 13:31Europa League
di Pierpaolo Matrone
Per la Juventus sorteggio con qualche incognita, per il Milan insidia inglese dalla terza fascia.

Juventus e Milan hanno scoperto oggi le rispettive rivali nella fase campionato di Europa League. I bianconeri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Ruben Amorim sono considerate le favorite della competizione: sorteggio con qualche incognita per la Vecchia Signora, anche se entrambe evitano Leverkusen e Marsiglia. Due inglesi dalla terza fascia per il Milan. Di seguito tutte le avversarie. Ricordiamo che quello che segue non è l’ordine delle partite: il calendario, con relative date e orari, sarà diramato dalla UEFA entro domani.

Queste le 8 avversarie della Juventus

PRIMA FASCIA: Juventus - Real Sociedad
PRIMA FASCIA: AZ Alkmaar - Juventus
SECONDA FASCIA: Juventus - Rennes
SECONDA FASCIA:  Ferencvaros - Juventus
TERZA FASCIA:  Juventus - Omonia
TERZA FASCIA: Celta Vigo - Juventus
QUARTA FASCIA: Juventus - NEC Nimegen
QUARTA FASCIA: Hapoel Beer-Sheva - Juventus

Queste le 8 avversarie del Milan

PRIMA FASCIA: Milan - Benfica
PRIMA FASCIA: Olympiacos - Milan
SECONDA FASCIA: Milan - Ferencvaros
SECONDA FASCIA:  Salisburgo - Milan
TERZA FASCIA:  Milan - Sunderland
TERZA FASCIA: Bournemouth - Milan
QUARTA FASCIA: Milan - Ararat-Armenia
QUARTA FASCIA: Levski Sofia - Milan