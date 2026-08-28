Sorteggio Europa League, ecco le 8 avversarie di Juventus e Milan
Juventus e Milan hanno scoperto oggi le rispettive rivali nella fase campionato di Europa League. I bianconeri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Ruben Amorim sono considerate le favorite della competizione: sorteggio con qualche incognita per la Vecchia Signora, anche se entrambe evitano Leverkusen e Marsiglia. Due inglesi dalla terza fascia per il Milan. Di seguito tutte le avversarie. Ricordiamo che quello che segue non è l’ordine delle partite: il calendario, con relative date e orari, sarà diramato dalla UEFA entro domani.
Queste le 8 avversarie della Juventus
PRIMA FASCIA: Juventus - Real Sociedad
PRIMA FASCIA: AZ Alkmaar - Juventus
SECONDA FASCIA: Juventus - Rennes
SECONDA FASCIA: Ferencvaros - Juventus
TERZA FASCIA: Juventus - Omonia
TERZA FASCIA: Celta Vigo - Juventus
QUARTA FASCIA: Juventus - NEC Nimegen
QUARTA FASCIA: Hapoel Beer-Sheva - Juventus
Queste le 8 avversarie del Milan
PRIMA FASCIA: Milan - Benfica
PRIMA FASCIA: Olympiacos - Milan
SECONDA FASCIA: Milan - Ferencvaros
SECONDA FASCIA: Salisburgo - Milan
TERZA FASCIA: Milan - Sunderland
TERZA FASCIA: Bournemouth - Milan
QUARTA FASCIA: Milan - Ararat-Armenia
QUARTA FASCIA: Levski Sofia - Milan
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