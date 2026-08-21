Besiktas già pazzo di Italiano: 6 vittorie su 6 e 0 gol subiti e c'è già il coro per lui

vedi letture

Il Besiktas ha vinto le sue prime 6 gare ufficiali sotto la guida del nuovo tecnico Vincenzo Italiano senza subire neppure una rete. Nella vittoria ottenuta per 3-0 sui lituani del Kauno Zalgiris, i tifosi bianconeri hanno fatto rimbombare lo stadio con i cori dedicati a "Italiano". E l'ex allenatore di Bologna e Fiorentina ha risposto ricambiando gli applausi degli spalti.

Fatti e risultati

Nella gara d'andata del turno di play-off di UEFA Europa League, il Besiktas ha superato in casa il Kauno Zalgiris con un tris, ipotecando di fatto il passaggio del turno al girone unico della competizione. Un vantaggio enorme in vista della sfida di ritorno in programma la prossima settimana in trasferta. Dopo aver aperto la Super Lig con un successo per 1-0 contro l'Eyupspor, le Aquile Nere avevano già superato i turni preliminari di UEFA Europa League battendo senza subire gol sia il Midtjylland che l'Hradec Králové.

Quanto affetto

Alle volte un gesto vale più di mille parole. A partire dall'80° minuto di gioco, quando il Besiktas era già sul 3-0, i tifosi di casa presenti allo stadio di Istanbul hanno intonato a gran voce cori di apprezzamento per Italiano. Il tecnico quarantottenne ha risposto al calore del pubblico salutando e applaudendoverso le tribune: la scintilla sembra essere scoccata. Del resto mai il Besiktas aveva vinto le prime 5 gare europee di fila.