Europa League, il Besiktas di Italiano ipoteca i playoff: tutti i risultati delle gare d’andata
Si sono concluse tutte le partite previste per l’andata dei playoff di UEFA Europa League. Tra i risultati più netti spicca il successo dell’Anderlecht, che ha travolto in trasferta il Kairat Almaty per 3-0, nonostante i kazaki abbiano giocato in inferiorità numerica. Vittoria larga anche per lo Jagiellonia, che ha superato nettamente i georgiani dell’Iberia 1999. Il Besiktas di Vincenzo Italiano ha invece battuto con un convincente 3-0 il Kauno Zalgiris a Istanbul.
Europa League, playoff: tutti i risultati dell’andata
Pareggio senza reti tra Egnatia e Lillestrøm, mentre il Thun ha incassato una pesante sconfitta interna per 7-0 contro il Lech Poznan. Cade tra le mura amiche anche il Trabzonspor di Salah e Onana, battuto 1-0 dal Ferencvaros. A Creta, l’OFI ha superato nettamente il CSKA Sofia, mentre il Sint-Truiden ha avuto la meglio di misura sull’Omonia. Successo largo anche per la Stella Rossa contro il Viktoria Plzen. Il Benfica ha battuto 3-1 i danesi dell’Aarhus, mentre è finita in parità la sfida tra Universitatea Craiova e Ararat-Armenia: la qualificazione resta dunque completamente da decidere nella gara di ritorno.
I risultati di stasera
Kairat Almaty - Anderlecht 0-3
Jagiellonia - Iberia 1999 4-0
Mjalby - Salisburgo 0-1
Besiktas - Kauno Zalgiris 3-0
Egnatia - Lillestrom 0-0
Lech - Thun 7-0
Trabzonspor - Ferencvaros 0-1
Univ. Craiova - Ararat-Armenia 1-1
OFI Creta - CSKA Sofia 3-0
St.Truiden - Omonia 1-0
Stella Rossa - Viktoria Plzen 3-0
Benfica - Aarhus 3-1
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