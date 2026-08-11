Europa League e Conference, i risultati del 2° preliminare: il Panathinaikos passa col brivido

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Sono terminate le gare valide per il ritorno dei preliminari di Europa League. L’Iberia, dopo lo 0-0 dell’andata, ha superato 2-1 i nordirlandesi del Larne e hanno passato il turno. In Conference League invece risultato scoppiettante fra Apollon e Brann Bergen. Dopo il successo per 1-0 dei ciprioti in trasferta, i norvegesi si sono portati sul 2-1 con una rete al 96’ prolungando il match ai supplementari. Agli extra time gli ospiti vanno ancora a segno e vincono per 4-2. Nell’altro match di serata, il Panathinaikos, dopo l’1-1 dell’andata, ha vinto in trasferta 2-1 dopo i supplementari sul campo del CSKA Sofia.

Europa League

Iberia 1999-Larne 2-1 (0-0 all’andata)

Conference League

Apollon-Brann Bergen 2-4 d.t.s. (1-0 all’andata)

CSKA Sofia-Panathinaikos 1-2 d.t.s. (1-1 all’andata)