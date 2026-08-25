Conte lo voleva a Napoli, Miretti lascia la Juve: va da Italiano in Turchia

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Fabio Miretti è ormai a un passo dal Besiktas. La Juventus punta a definire la cessione del centrocampista già nel corso della giornata odierna e - secondo quanto raccolto da TMW - l'operazione procede spedita verso il traguardo per il giocatore che era finito anche nel mirino del Napoli la scorsa estate su indicazione di Antonio Conte.

Formula e cifre dell'operazione

Le parti avrebbero trovato l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore partirà alla volta della Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. L'addio di Miretti rappresenta il tassello decisivo per sbloccare un altro tassello di mercato in casa bianconera: con la sua partenza, la Juventus potràinfatti affondare il colpo su Franck Kessie a parametro zero.