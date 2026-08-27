Europa League, risultati e qualificate: avanti il Besiktas, che flop per Salah
Il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano stacca il pass per la fase a gironi di Europa League. Forte del netto 3-0 maturato nella gara d'andata, il club turco ha ceduto 1-0 in trasferta contro il Kauno Zalgiris, ma il margine accumulato è bastato a blindare la qualificazione. Insieme alla formazione di Italiano, approdano alla fase a gironi anche Ararat-Armenia, Jagiellonia, Lilleström, Omonia, Plzen, Salzburg, Benfica, OFI Crete, Lech, Anderlecht e Ferencvaros.
Trabzonspor travolto: Salah e compagni fuori dall'Europa League
La notizia più clamorosa del turno riguarda però il Trabzonspor di Mohamed Salah, letteralmente demolito dal Ferencvaros. Dopo il ko per 1-0 dell'andata, i turchi crollano nel match di ritorno, subendo un pesantissimo 4-0 che li estromette definitivamente dalla competizione. Il cammino europeo del Trabzonspor non si ferma però qui: la squadra retrocede in Conference League, dove continuerà la propria stagione a livello continentale. Di seguito tutti i risultati:
Ararat-Armenia (Arm) - Univ. Craiova (Rou) 1-0
Iberia 1999 (Geo) - Jagiellonia (Pol) 1-2
Kauno Zalgiris (Ltu) - Besiktas (Tur) 1-0
Lilleström (Nor) - Egnatia (Alb) 2-1 d.t.s.
Omonia (Cyp) - St. Truiden (Bel) 4-2
Plzen (Cze) - Stella Rossa (Srb) 5-1 d.t.s.
Salzburg (Aut) - Mjallby (Swe) 3-0
Aarhus (Den) - Benfica (Por) 1-3
CSKA Sofia (Bul) - OFI Crete (Gre) 0-2
Thun (Sui) - Lech (Pol) 2-2
Anderlecht (Bel) - Kairat Almaty (Kaz) 3-0
Ferencvaros (Hun) - Trabzonspor (Tur) 4-0
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