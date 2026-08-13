Ufficiale Vlahovic-Besiktas, arriva la nota del club turco: svelato anche l'ingaggio

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Il comunicato ufficiale con le cifre del colpo Dusan Vlahovic

Il Beşiktaş ha ufficializzato il colpo tanto atteso in attacco. Il club turco ha annunciato infatti sui propri canali l’arrivo a parametro zero di Dusan Vlahovic, che ha firmato un contratto triennale fino al termine della stagione 2028-29. L’attaccante serbo, dopo la rottura con la Juventus per questioni soprattutto economiche, alla corte di mister Vincenzo Italiano percepirà un ingaggio garantito di 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Il comunicato ufficiale del Beşiktas

"Benvenuto al Beşiktaş, Dusan Vlahovic! Il Beşiktaş Futbol A.Ş. comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic. Contratto di tre anni per il giocatore, valido dalla stagione 2026-2027, fino al termine della stagione 2028-2029. Al serbo verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ciascuna stagione calcistica".