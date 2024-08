Ufficiale Sorteggio Europa League, le 8 rivali di Roma e Lazio: tutte le partite

La Roma può essere soddisfatta dopo il sorteggio delle prime 8 partite che disputerà in Europa League. La gara più difficile per la squadra di Daniele De Rossi sarà sicuramente quella contro il Tottenham in trasferta, poi il livello scende molto dalla seconda fascia in giù. Il calendario ufficiale e definitivo delle varie partite sarà comunicato dalla UEFA sono nella giornata di domani.

Queste le 8 partite della Roma:

Roma - Eintracht Francoforte

Tottenham - Roma

Roma - Braga

AZ Alkmaar - Roma

Roma - Dinamo Kiev

Union SG - Roma

Roma - Athletic Bilbao

Elfsborg - Roma

Un po' più complesse le 8 gare della Lazio di Marco Baroni in Europa League. I biancocelesti si troveranno di fronte il Porto, l'Ajax e la Real Sociedad, sicuramente avversari temibili. Il Nizza dall'ultima fascia appesantisce ulteriormente il quadro. Il calendario ufficiale e definitivo delle varie partite sarà comunicato dalla UEFA sono nella giornata di domani.

Queste le 8 partite della Lazio:

Lazio - Porto

Ajax - Lazio

Lazio - Real Sociedad

Braga - Lazio

Lazio - Ludogorets

Dinamo Kiev - Lazio

Lazio - Nizza

Twente - Lazio