Spartak Mosca, Umyarov: "Vogliamo battere il Napoli a tutti i costi! C'è fiducia..."

Nail Umyarov, centrocampista dello Spartak Mosca, alla vigilia della sfida d'Europa League contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa insieme all'allenatore Rui Vitoria per presentare il match di domani: "Siamo professionisti, cerchiamo di prepararci al meglio pensando positivo e faremo di tutto per ottenere il risultato".

Come vi siete preparati dopo la vittoria dell'andata? "Mentalmente veniamo da partite senza vincere e quindi vogliamo vincere a tutti i costi, c'è tanta voglia e la speranza c'è, abbiamo vinto lì e ci dà fiducia".

Col Krasnodar hai fatto molto bene. "Dobbiamo avere sicurezze, fiducia, ma quello arriva quando vinciamo, ora dobbiamo farlo per avere più fiducia. A livello personale non è cambiato molto nel mio gioco".