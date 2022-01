UFFICIALE - Barcellona, aumentano i contagiati: Pedri e Ferran positivi al Covid-19

Altre brutte notizie in casa Barcellona. Il club blaugrana, attraverso una nota sul sito ufficiale, ha comunicato la positività al Covid-19 di altri due giocatori. Tra questi anche il nuovo acquisto Ferran Torres. Questo il comunicato del club: "Pedri e Ferran Torres sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori sono in buona salute e isolati in casa. Il Club ha informato le autorità competenti”.