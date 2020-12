UFFICIALE - Granada, Luis Milla positivo al Covid-19

Il Granada, avversario del Napoli nei sedicesimi di Europa League, ha comunicato sul proprio sito la positività al Covid si un suo centrocampista. Questo il comunicato del club spagnolo: "Il Granada Football Club informa che, dopo aver effettuato i test PCR effettuati dai servizi medici del Club al ritorno agli allenamenti , è stato rilevato un caso positivo per COVID-19 nella prima squadra. Nello specifico, è il giocatore Luis Milla , che è stato isolato a casa sua ed è in costante contatto e monitoraggio con lo staff tecnico e i servizi medici. Dopo aver conosciuto gli esiti dei test, il Granada CF ha portato il caso positivo all'attenzione delle autorità sanitarie, e ha seguito scrupolosamente il protocollo stabilito in attesa del recupero e della successiva reintegrazione del giocatore".