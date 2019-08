VIDEO - Europa League, follia a Craiova: rissa tra giocatori, l'arbitro colpito da un petardo!

Momenti di grande tensione durante la sfida tra Union Craiova e Honved, allenato dall'italiano Sannino e valida per il secondo turno di qualificazione all'Europa League. Nel corso di una rissa in campo tra i giocatori delle due squadre, un grosso petardo ha colpito alla testa l'arbitro durante il secondo tempo supplementare. Sostituito dal quarto uomo, il direttore di gara è stato soccorso da un'ambulanza. La partita è ripresa, concludendosi poi ai rigori con la vittoria del Craiova, in attesa però di quelle che saranno le decisioni dell'Uefa