VIDEO - La Roma riscatta il brutto esordio in Europa e batte 3-0 l'Helsinki: gol e highlights

Tutto facile per la Roma, che contro l'Helsinki riscatta il brutto esordio in Europa raccogliendo i primi tre punti della campagna internazionale 2022/23: la squadra di Mourinho va in vantaggio di un uomo dopo pochi minuti ma fatica a sbloccare la sfida, così Mourinho manda in campo i grossi calibri nella ripresa. Dybala ci mette un minuto abbondante a siglare la rete del vantaggio, poi arrivano le reti di Pellegrini e la prima gioia giallorossa per Belotti. Di seguito gli highlights della gara: