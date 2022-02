Vola il Barça di Xavi! Poker all'Atletico e sorpasso in zona Champions ai Colchoneros

Vittoria prestigiosa, che vale anche il momentaneo sorpasso al quarto posto della classifica, per il Barcellona di Xavi, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Il Barça ha la meglio per 4-2 nel big match contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Avanti i Colchoneros con Carrasco già dopo 8 minuti, prima del temibile tris infilato dai blaugrana nel primo tempo con Alba, Gavi e Araujo. Ha chiuso i conti Dani Alves (espulso poi al 69’), prima della definitiva rete del grande ex Suarez valida solo ad accorciare lo svantaggio.

La classifica aggiornata

Real Madrid 50

Siviglia 47

Betis 40

Barcellona 38*

Atlético 36*

Real Sociedad 34*

Villarreal 32

Rayo Vallecano 31*

Athletic 31

Celta 30

Valencia 30

Osasuna 29

Espanyol 27

Elche 26

Getafe 25

Granada 24

Maiorca 23

Cadice 18

Alavés 17

Levante 11*

*una partita in meno