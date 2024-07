Cavese e Casertana si contendono un azzurrino: nel mirino il napoletano Spavone

vedi letture

Da 12 anni nelle giovanili del club campano, il classe 2004 potrebbe seriamente adesso sbocciare in Serie C.

Possibile ritorno in Serie C per il trequartista del Napoli Alessandro Spavone, classe 2004 che lo scorso anno ha chiuso la stagione tra le fila della formazione Primavera partenopea; formazione dove ha fatto rientro dopo una prima parte di campionato passata in terza serie, con la maglia della Pro Vercelli, con la quale ha collezionato solo 8 presenze. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il giocatore è finito nel mirino di Casertana e Cavese, che si contendono il talentino sul quale gli azzurri stanno comunque puntando.

La scorsa estate, infatti, Spavone ha svolto il ritiro con la prima squadra allora allentata da Rudi Garcia, e la soluzione in Serie C sembrava essere idonea per una crescita ulteriore del ragazzo, che non ha invece trovato la fortuna sperata per completare quella fase di maturazione che lo consacrerà poi al cosiddetto 'calcio dei grandi'.

Da 12 anni nelle giovanili del club campano, il classe 2004 potrebbe seriamente adesso sbocciare, con la Serie C che rappresenterebbe uno step determinante per la sua carriera; attesi quindi sviluppi.