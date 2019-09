Coppa Italia Primavera, le partite in programma: Napoli impegnato col Cosenza

Oggi si torna in campo anche per disputare i 32esimi della Coppa Italia Primavera. Ieri nell'anticipo di questo turno il Benevento surclassa il Crotone con una bella cinquina di reti. Ecco di seguito tutto il programma in particolare e i risultati:

Le partite in programma:

Benevento U19-Crotone U19 5-0

11:00 Juve Stabia U19-Lecce U19

11:00 Trapani U19-Lazio U19

15:00 Ascoli U19-Venezia U19

15:00 Brescia U19-Spezia U19

15:00 Genoa U19-Empoli U19

15:00 Livorno U19-Bologna U19

15:00 Napoli U19-Cosenza U19

15:00 Parma U19-Cremonese U19

15:00 Perugia U19-Salernitana U19

15:00 Sampdoria U19-Milan U19

15:00 Sassuolo U19-Pisa U19

15:00 Spal U19-Verona U19

15:30 Entella U19-Cittadella U19