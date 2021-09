Coppa Italia Primavera, secondo successo di fila: il Napoli batte 2-0 il Benevento

Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera TIMVISION Cup al Centro Sportivo di Cercola Caravita.

Partita governata e comandata dagli azzurrini che, dopo una pressione continua, passano sul finire di primo tempo con una conclusione forte e precisa di Pesce che infila sotto la traversa.

Dopo l'ora di gioco il benevento resta in dieci per l'espulsione di Malva per doppia ammonizione. Il Napoli chiude la storia ad un quarto d'ora dal termine con la rete di Mercurio per il definitivo 2-0.

Dopo il successo sulla Juventus in campionato, i ragazzi di Frustalupi proseguono il cammino anche in Coppa Italia qualificandosi al turno successivo.

Napoli: Boffelli; Pontillo (71' Longobardi), Spedalieri, Manè; Marchisano (67' Barba), Gioielli, Tourè, Giannini; Mercurio, Marranzino (67' Marranzino) Pesce (71' Cioffi). All. Frustalupi