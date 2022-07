Ds Pro Vercelli su Vergara e Coli Saco: "Arriveranno in alto, qui trampolino come per Zerbin"

Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, ha parlato in conferenza stampa facendo un punto sulle trattative del club piemontese

Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, ha parlato in conferenza stampa facendo un punto sulle trattative del club piemontese alla presentazione degli azzurrini Vergara e Coli Saco, ex Primavera del Napoli: "Abbiamo preso ragazzi che siamo convinti possano arrivare ad altissimi livelli. Sapete come lavoriamo, gli obiettivi sono sempre quelli di alta classifica. La nostra maglia è una delle più gloriose nel panorama calcistico italiano e può essere un trampolino di lancio per le loro carriere - riporta magicapro.it -. Vergara e Saco arrivano dal Napoli, società con cui abbiamo ottimi rapporti: ho una grande amicizia con il Direttore Giuntoli.

Vergara ha grande qualità e velocità, ha fatto più assist di tutti in primavera: speriamo possa ripercorrere le orme di Zerbin. Saco ha una fisicità e una forza oggettiva, ci darà un grande apporto. Corradini era il capitano della Fiorentina Primavera, ci porta qualità in entrambe le fasi di gioco e ha segnato diversi gol. Per noi sono tre innesti top. L’obiettivo è un campionato di alto livello, cercando sempre di migliorarci".