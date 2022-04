FOTO - Primavera, Roma-Napoli finisce in rissa: nervi tesissimi al Tre Fontane

Finale nervosissimo al Tre Fontane di Roma, dove il Napoli Primavera ha battuto i giallorossi di De Rossi per 1-0.

Finale nervosissimo al Tre Fontane di Roma, dove il Napoli Primavera ha battuto i giallorossi di De Rossi per 1-0. Nervi tesissimi in campo dopo l'impresa degli azzurrini, con una rissa dopo il fischio finale. Per la Roma Cassano, Tahirovic e poi Cherubini (che si è subito chiarito con l'avversario) tra i più tesi, con le panchine costrette a entrare sul terreno di gioco per separare i calciatori che hanno acceso la rissa. Tanti strattoni tra i tentativi di sedare gli animi. Dopo qualche minuto la situazione è poi tornata alla normalità.