Ufficiale Gioielli saluta il Napoli Primavera: l’azzurrino 2004 va in prestito in Serie D

vedi letture

Il classe 2004 Francesco Gioielli si trasferisce in prestito dalla Primavera del Napoli alla Puteolana in prestito. Il centrocampista azzurrino passa dunque al club campano che milita ai vertici del girone G della serie D. Già capitano della formazione partenopea, Gioielli ha messo insieme 114 presenze e 21 goal con la formazione under 19. Per lui anche quattro panchine in serie A. In questa prima parte di stagione in Primavera 2, il centrocampista si era fatto notare per la sua qualità palla al piede, la sua precisione nei passaggi e anche il suo ottimo feeling con la rete.