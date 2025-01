Il 2024 della Primavera azzurra: le delusioni, il forte rilancio e nuove speranze

Il 2024 è stato un anno di luci e ombre per la Primavera del Napoli, che si è ritrovata a dover ripartire dalla Primavera 2 dopo la retrocessione patita al termine della stagione 2022/23. Gli azzurrini, sotto la guida di mister Andrea Tedesco, hanno disputato una buona regular season, incappando in sole tre sconfitte. Tuttavia, la stagione si è chiusa con un'amara delusione ai quarti di finale dei playoff, dove il Napoli è stato eliminato dall'Udinese in una rocambolesca sfida conclusa ai calci di rigore, con il punteggio di 10-11. Il terzo posto in classifica e l'uscita prematura dai playoff hanno avuto un impatto significativo sul futuro della squadra, portando all'esonero di Tedesco. Al suo posto è stato chiamato Dario Rocco, con il compito di rilanciare il progetto azzurro.

Con mister Rocco alla guida, la Primavera del Napoli ha avviato la nuova stagione con rinnovata determinazione. Nonostante una sconfitta all’esordio contro la capolista Frosinone, il nuovo allenatore è riuscito a imprimere solidità e compattezza al gruppo. I risultati non si sono fatti attendere: gli azzurrini hanno inanellato ben nove vittorie consecutive in campionato tra settembre e dicembre, consolidando il secondo posto in classifica e garantendosi una posizione stabile in zona playoff. Tuttavia, l'anno si è chiuso con due battute d’arresto pesanti: la sconfitta in trasferta a Crotone e quella casalinga contro l’Ascoli, che hanno frenato l’entusiasmo della squadra prima della pausa natalizia.

Nonostante queste difficoltà, il percorso del Napoli Primavera lascia spazio a nuove speranze. Sotto la guida di Rocco, la squadra ha dimostrato di avere il potenziale per tornare a competere ad alti livelli. Ora, il 2025 si apre con l’obiettivo di ritrovare continuità e puntare con decisione alla promozione in Primavera 1.