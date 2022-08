Il vivaio del Napoli perde altri pezzi: tre talenti non firmano vincolo annuale e dicono addio

Dopo l'addio di Giovanni Malafronte, trasferitosi alla Roma, il settore giovanile del Napoli registra nuovi congedi anche nelle categorie inferiori.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Dopo l'addio di Giovanni Malafronte, trasferitosi alla Roma, il settore giovanile del Napoli registra nuovi congedi anche nelle categorie inferiori. Secondo quanto raccolto da TMW, non hanno firmato il vincolo annuale tre elementi di spicco della formazione under 13 che lo scorso anno ha raggiunto il terzo posto nelle Final Four Scudetto. Si tratta del difensore e capitano Nicolo' Stile, e della coppia goal formata da Giuseppe Savona, estroso attaccante esterno, e dal centravanti di piede sinistro Carmine Cozzolino. Tre profili di alto livello che proseguiranno la loro crescita altrove.