L'azzurrino D'Agostino spinge il Picerno: per la prima volta al 2° turno playoff di C

C'è anche un po' di Napoli nella storia scritta dal Picerno di Emilio Longo ai playoff di serie C

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è anche un po' di Napoli nella storia scritta dal Picerno di Emilio Longo ai playoff di Serie C. La squadra rossoblù ha battuto per 2-0 il Crotone, raggiungendo così il secondo turno dei playoff: è la prima volta che la società lucana si spinge così in avanti e ora sarà attesa dalla trasferta di Taranto contro la squadra di Capuano. Il 2-0 è stato firmato dai gol di capitano Esposito e del centrocampista classe 2003 di proprietà Napoli, Gaetano D'Agostino, protagonista quest'anno nella categoria prima in prestito al Monopoli e poi nella seconda parte proprio al Picerno.