L'under 17 vola alle Final Four: battuta la Fiorentina di misura

Un gol di Costanzo al 12' vale la qualificazione alle final Four per il Napoli under 17. Gli azzurrini hanno battuto la Fiorentina nella sfida decisiva per la qualificazione alle fasi finali. Il Napoli su Twitter ha fatto i complimenti alla squadra scrivendo: “Bravissimi”.

Il @sscnapoli Under 17 batte 1-0 la Fiorentina con un gol di Costanzo al 12 e si qualifica per le Final Four! Bravissimi !!!!! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1EaQrCm8bd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 9 giugno 2019