La rivelazione della C di proprietà Napoli saluta Avellino: quale futuro per Sgarbi?

E' stata una stagione positiva per Lorenzo Sgarbi con la maglia dell'Avellino. L'attaccante esterno classe 2001, autore di 7 gol e 15 assist in Serie C, finito il prestito tornerà al Napoli e sui social ha deciso di salutare così il club irpino. "Non sono molto bravo con le parole e penso che anche cercandole a fondo non troverei sicuramente quelle giuste per esprimere ciò che provo e che sento in questo momento. Mi avete fatto sentire vivo. Grazie Avellino". Da capire il futuro che gli disegnerà il club partenopeo, probabilmente dopo il ritiro di Dimaro.