LIVE - Primavera, Empoli-Napoli 1-0 (54' Pezzola): azzurrini a caccia del pari

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

85' - Frustalupi tenta, finalmente, il tutto per tutto: dentro Mercurio per Saco

83' - Non sembra crederci il Napoli, a vuoto nella costruzione da dietro dell'Empoli pressando solo con le due punte.

81' - Ci prova Rizza, palla però colpita esternamente e non trova la porta

80' - L'Empoli non forza le giocate, tiene palla anche sterilmente ma così il Napoli non riesce mai a recuperarla in alto

78' - Ammonito Barba per una trattenuta, Napoli che non sembra avere idee offensiva per poter reagire

75' - Idasiak nega il raddoppio all'Empoli opponendosi a Baldanzi che puntava il secondo palo.

73' - Il Napoli prosegue con delle palle lunghe un po' forzate che non aiutano Cioffi e Ambrosino ad entrare in partita.

70' - Sull'angolo seguente batti e ribatti in area, ma il Napoli non trova il tocco vincente e l'Empoli si salva

69' - Marchisano! Il neo-entrato subito al tiro, palla alzata in angolo dal portiere di casa!

67' - Doppio cambio per Frustalupi: fuori Di Dona e De Marco, dentro Marchisano e Giannini

64' - Frustalupi dovrebbe alzare qualche elemento in pressione, l'Empoli con la costruzione a 3 rende inutile lo sforzo dei due attaccanti

62' - Ci prova Ambrosino dopo un inserimento palla al piede, ma colpisce male e la palla termina sul fondo

59' - Empoli che ora quasi accentua il possesso sterile dei primi 50 minuti, non avendo fretta

56' - Percussione di D'Agostino che conquista punizione e sprona i compagni a scuotersi

54' - GOL DELL'EMPOLI! I toscani trovano il jolly: Pezzola trova un gran tiro dalla distanza, palla che si infila all'incrocio, imparabile per Idasiak

51' - Non sembra cambiare il copione: i toscani girano palla, il Napoli non concede spazi e prova a ripartire.

48' - L'Empoli prova ad alzare subito i ritmi, tentativo da angolo ma il Napoli non si fa sorprendere

12.04 - INIZIA LA RIPRESA!

11.49 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sullo 0-0: l'Empoli Campione d'Italia ha fatto la gara come da previsione, tenendo il pallone, ma senza mai calciare in porta, Napoli che ha faticato in ripartenza creando solo un tiro e poco altro.

45' - Ancora Spavone al tiro, dopo un angolo, ma il tiro è rimpallato

43' - Il Napoli si alza e chiude in zona d'attacco questo primo tempo

41' - Ammonito Rossi per un pestone su Cioffi che difendeva palla.

39' - La punizione di Baldanzi si spegne sulla barriera, il Napoli può rialzare il baricentro

38' - Fallo ed ammonizione per Costanzo dopo una palla persa, punizione interessante per l'Empoli, poco fuori l'area.

36' - Batti e ribatti sulla linea di fondo, sarà angolo dell'Empoli che porterà le torri in area.

33' - Spavone! Prima vera occasione del match ed è del Napoli col centrocampista che prova il tiro: di poco alto

30' - L'Empoli ci prova dalle corsie esterne, fa buona guardia però De Marco in aiuto al difensore, poi riparte l'azione del Napoli

27' - Possesso un po' sterile in questa fase per i padroni di casa che non trovano varchi.

24' - Bene finora i centrali dell'Empoli sui lanci per Cioffi ed Ambrosino e sulle seconde palle ha vita dura anche D'Agostino rispetto al solito.

21' - Gioco fermo per un colpo subito da Rossi, ma sembra poter continuare

19' - I partenopei provano ad alzare il baricentro dopo un inizio troppo rinunciatario

17' - Si vede il Napoli: percussione di D'Agostino, il tiro però è deviato e la palla torna per un'azione più esterna

14' - Il Napoli finora non riesce ad innescare Ambrosino e Cioffi e risalire il campo in velocità

11' - Ci prova l'Empoli, il Napoli finora non concede particolari occasioni.

8' - Inserimento di Fazzini, palla facile per il portiere azzurro Idasiak

5' - Empoli più propositivo in queste prime battute, Napoli pronto a ripartire come accaduto nelle trasferte vincenti con Milan e Juventus

2' - Il Napoli mette in angolo, ci prova subito l'Empoli

11.03 - INIZIATA LA GARA

11.00 - Squadre in campo

EMPOLI: Hvallic; Boli, Evangelisti, Pezzola, Rizza, Degli Innocenti, Rossi, Fazzini, Baldanzi, Ignacchiti, VillaI. A disposizione: Biagini, Morelli, Magazzù, Toccafondi, Guarino, Hemisson, Fini, Logrieco, Renzi, Indragoli, Filì, Cassai. All. Buscé

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Hisay, Barba, Costanzo; Di Dona, Saco, Spavone, De Marco; Cioffi, D’Agostino; Ambrosino. A disposizione: Boffelli, Goilielli, Pesce, Marranzino, Mane, Marchisiano, Giannini, Toure, Mercurio. All. Frustalupi

10.45 - Ultimato il riscaldamento.

Il Napoli Primavera affronterà l'Empoli campione d'Italia in carica per la settima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputerà presso lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino alle ore 11. I convocati di Frustalupi: Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Di Dona, De Marco, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Saco, Spavone, Toure.