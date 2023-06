Mondiale Under 20, l'Italia batte l'Inghilterra e vola ai quarti! Super assist di Ambrosino

La squadra di Carmine Nunziata ha vinto 2-1 e ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso in Argentina.

Questa volta la spunta l'Italia. Contro l'Inghilterra, una delle grandi favorite per la vittoria finale, la squadra di Carmine Nunziata ha vinto 2-1 e ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso in Argentina. Hanno deciso la partita gli uomini più rappresentativi di questa Nazionale: l'ha aperta Baldanzi su uno stupendo assist di Ambrosino, un tocco d'esterno in verticale del centravanti del Napoli. L'ha chiusa Casadei, autore dal dischetto del suo quinto gol nella competizione. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio firmata Devine, il gol di una Inghilterra che anche stasera ha mostrato di avere gioco e giocatori all'altezza delle più forti, ma che alla fine s'è dovuta arrendere a un'Italia più determinata. Che voleva vincere e ha passato il turno.