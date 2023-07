Primavera, Andrea Tedesco il nuovo tecnico: attesa l'ufficialità

Andrea Tedesco a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Primavera del Napoli.

Andrea Tedesco a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Primavera del Napoli. Come si legge su twitter dal profilo Giovanili Napoli, il nuovo allenatore ha già diretto il suo primo allenamento e si attende solo l'annuncio della SSC Napoli per ufficializzare il suo approdo in azzurro.