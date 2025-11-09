Primavera, Atalanta-Napoli 0-0: che occasione per Baldo!
premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta di Atalanta-Napoli
10' - Brutto fallo di Gambardella su Baldo. Punizione dai 25m per la Dea
9' - Errore in disimpegno di Spinelli che regala il pallone all'Atalanta, bravissimo Colella a bloccare Baldo.
8' - Destro debole di Ruiz de Valdivia, blocca facile Spinelli
7' - Approccio giusto del Napoli che poi però subisce due occasioni molto pericolose, bravo Spinelli a dire no
5' - ANCORA SPINELLI! Primo corner per i giovani atalantini, stacca in altissimo Ramaj ma Spinelli va giù velocissimo e dice ancora no!
4' - MIRACOLO DI SPINELLI! Baldo parte in contropiede e va all'1 contro 1 contro Spinelli, parte un potente destro che l'estremo difensore azzurro devia in corner!
3' - Allontana l'Atalanta dopo un calcio di punizione battuto male da Cimmaruta.
2' - Bel sole oggi a Bergamo, clima secco.
2' - Calcio d'angolo in favore del Napoli
1' - INIZIA LA GARA
11.00 - Scambio di saluti tra le due squadre
10.55 - Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre
10.24 - Punta alla continuità oggi il Napoli di Mister Rocco ma non sarà assolutamente semplice visto lo stato di forma eccellente dell'Atalanta e la striscia d'imbattibilità della Dea.
10.23 - Diramate le formazioni ufficiali della gara:
ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Maffesoli, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Baldo, Ruiz de Valdivia, Arrigoni, Leandri, Mouisse. PANCHINA: Anelli, Galafassi, Parmiggiani, Mungari, Gasparello, Bono, Isaac, Bilac, Belli, Michieletto, Aliprandi. All. Basi
NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. PANCHINA: Merone, De Luca, Nardozi, Smeraldi, Anic, Chiummariello, Eletto, Gorica, Baridò, Genovese, De Martino. All. Rocco
10.20 - Inizia il riscaldamento delle due squadre
07.55 - I convocati del tecnico Rocco: Anic; Barido'; Caucci; Chiummariello; Cimmaruta; Colella; De Chiara; De Luca; De Martino S.; Eletto; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; Lo Scalzo; Merone; Nardozi; Raggioli; Saviano; Smeraldi; Spinelli; Torre
07.00 - Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara di Primavera 1 tra Napoli e Atalanta: una settimana per gli azzurrini che si chiude con un terzo impegno dopo la bella vittoria dello scorso sabato contro la Juventus per 2-0 ed il pari a reti inviolate con l'Eintracht Frankfurt in Youth League. Oggi a Bergamo c'è l'Atalanta, squadra ancora imbattuta in stagione e saldamente nelle zone alte della classifica.
