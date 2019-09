Primavera, Baronio svela: "Gaetano mi ha chiamato per esserci, è un grande professionista"

Roberto Baronio, allenatore della Primavera del Napoli, ha parlato dopo la sfida di Youth League contro il Liverpool: "C'è un po' di dispiacere, abbiamo preso un gol casuale alla fine, ma dobbiamo valutare chi avevamo in campo, sette 2002, e la forza del Liverpool, che conosciamo. Va dato merito a questo gruppo che ha affrontato la squadra più forte del girone. I miei ragazzi sono stati molto bravi, ripeto i 2002 erano reduci da un campionato che non c'entra nulla con la Primavera e ancor meno con la Youth League ma hanno fatto benissimo.

Applicazione in fase difensiva? Parte sempre tutto dalla testa, ora affronteremo altre partite, subentrerà la prima stanchezza e dovremmo essere ancora più bravi dal punto di vista mentale.

Gaetano? Lunedì mi ha scritto lui dicendomi: mister domani vengo e vinciamo la partita. Era molto voglioso. Non è Iago Falque che dalla prima squadra viene catapultato in un gruppo che non conosce. Gianluca conosce tutti i ragazzi che sono qui ed è stato più facile fare quello che ha fatto. E' un grande professionista, ha fatto il proprio dovere e lo ha fatto bene. Da centrocampista in prima squadra lavorerà di più in fase difensiva così avrà sempre maggiori responsabilità".