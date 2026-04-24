Ufficiale

Primavera, domani c'è Napoli-Inter: ecco i convocati di Rocco

Primavera, domani c'è Napoli-Inter: ecco i convocati di Rocco
Oggi alle 19:20Giovanili
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli Primavera affronta domani l'Inter per la 35esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo alle ore 11.

Il Napoli Primavera affronta domani l'Inter per la 35esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo alle ore 11.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI;  CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; IOVINE; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI;  PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; TORRE.