Primavera, domani si parte: il Napoli in campo alle 11 contro il Cagliari
Domani inizia il campionato Primavera che vedrà anche la presenza del neopromosso Napoli. Gli azzurrini, rinforzati da tanti colpi di mercato, debutteranno in casa contro il Cagliari (ore 11, diretta tv su Sportitalia e diretta testuale come sempre su Tuttonapoli.net). Di seguito tutta la programmazione con date, orari e dove poter seguire i match.
16/08/2025 Sabato 11.00 LAZIO-GENOA
16/08/2025 Sabato 11.00 NAPOLI-CAGLIARI
16/08/2025 Sabato 18.00 CESENA-BOLOGNA
16/08/2025 Sabato 18.00 MONZA-INTER
16/08/2025 Sabato 20.00 JUVENTUS-SASSUOLO
17/08/2025 Domenica 11.00 FROSINONE-CREMONESE
17/08/2025 Domenica 11.00 LECCE-MILAN
17/08/2025 Domenica 19.00 FIORENTINA-TORINO
18/08/2025 Lunedì 16.30 PARMA-ROMA
18/08/2025 Lunedì 19.00 ATALANTA-VERONA
