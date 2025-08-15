Primavera, domani si parte: il Napoli in campo alle 11 contro il Cagliari

Oggi alle 20:30Giovanili
di Redazione Tutto Napoli.net

Domani inizia il campionato Primavera che vedrà anche la presenza del neopromosso Napoli. Gli azzurrini, rinforzati da tanti colpi di mercato, debutteranno in casa contro il Cagliari (ore 11, diretta tv su Sportitalia e diretta testuale come sempre su Tuttonapoli.net). Di seguito tutta la programmazione con date, orari e dove poter seguire i match.

16/08/2025 Sabato 11.00 LAZIO-GENOA 
16/08/2025 Sabato 11.00 NAPOLI-CAGLIARI 
16/08/2025 Sabato 18.00 CESENA-BOLOGNA 
16/08/2025 Sabato 18.00 MONZA-INTER 
16/08/2025 Sabato 20.00 JUVENTUS-SASSUOLO
17/08/2025 Domenica 11.00 FROSINONE-CREMONESE
17/08/2025 Domenica 11.00 LECCE-MILAN 
17/08/2025 Domenica 19.00 FIORENTINA-TORINO
18/08/2025 Lunedì 16.30 PARMA-ROMA
18/08/2025 Lunedì 19.00 ATALANTA-VERONA