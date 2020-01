Primavera, esordio in panchina per Angelini: i convocati per la sfida al Torino

In settimana, la società partenopea ha esonerato Roberto Baronio puntando, come nuovo allenatore della Primavera su Giuseppe Angelini. Il neo tecnico esordirà domani contro il Torino allo stadio De Paoli di Chieri alle ore 12 per la sedicesima giornata di campionato.

I convocati: Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino V., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.