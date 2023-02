Primavera, il Napoli cade rovinosamente sul campo dell'Inter: finisce 4-0

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi

Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi: reti di Stankovic (doppietta), Kamate e Curatolo. Al termine di una partita da dimenticare, gli azzurrini restano al terzultimo posto in classifica, in piena zona play-out.