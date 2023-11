Primavera, il Napoli cala il poker al Benevento e accorcia sulla zona playoff

Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 4-1 nella nona giornata del campionato Primavera 2.





Azzurrini che partono forte e arrivano in fondo senza mai rallentare in un match che è a senso unico sin da subito. A cavallo della mezzora i ragazzi di Tedesco sistemano il risultato. Prima c'è un destro potente e preciso di Russo che infila l'1-0. Pochi minuti dopo Lorusso penetra in area e viene messo giù: rigore. Tira proprio Lorusso che firma la doppietta. Un barlume di reazione del Benevento giunge sul finire di tempo: Perlingieri si destreggia bene in area e segna il 2-1.

Nella ripresa si chiude il match poco dopo l'ora di gioco. Vilardi scambia con Peluso e risolve l'azione con la rete del 3-1. Nel finale il quarto gol di Gioielli che di testa mette l'accento al successo azzurro.

Napoli: Turi, Puzone, Di Lauro, Gioielli, D’Avino, De Luca, De Chiara (46' Peluso), Russo, Vigliotti (70' Rossi), Vilardi, Lorusso (77' Borriello). All. Tedesco