Primavera, il Napoli non si ferma più: vittoria a Pisa e secondo posto blindato

vedi letture

Vittoria fondamentale per gli azzurrini che restano in scia del lanciatissimo Frosinone, dopo lo svantaggio il Napoli reagisce e porta a casa i 3 punti!

Vola il Napoli Primavera che batte anche il Pisa e porta la sua striscia di vittorie consecutive in campionato a 8! In toscana termina con il risultato finale di 1-2. Una vittoria non scontata ed importantissima per gli azzurrini che hanno giocato per quasi metà gara in superiorità numerica dopo l'espulsione di Baldacci reo di un intervento da ultimo uomo su Borriello al 37'.

La gara inizia in salita per i giovanissimi di Rocco: dopo 24' il Pisa passa in vantaggio a causa di un errore del portiere azzurro Sorrentino che da calcio d'angolo non blocca il pallone. Il Napoli reagisce e dopo l'episodio dell'espulsione prende coraggio trovando il pari ad inizio secondo tempo con il solito assist di Borriello ed il piattone di Ballabile. Nonostante la superiorità numerica il Napoli sblocca il risultato solo nei minuti finali dopo aver però colpito un palo pieno con il destro a volo di Malasomma. Al minuto 82' è il colpo di testa di Raggioli a regalare il bottino pieno al Napoli grazie al perfetto assist di De Chiara.

per gli azzurrini che restano in scia del lanciatissimovincente anche ain un rocambolesco: le due squadre sonoin classifica rispettivamente a, staccando ilterzo a. Il Napoli tornerà a giocare ilin casa aproprio contro ilattualmente ottavo in classifica e reduce da 5 sconfitte consecutive.