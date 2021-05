Primavera, il Napoli non va lo 0-0 col Frosinone: agganciata la zona play off

Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Frosinone per 0-0 nel recupero della 16esima giornata di campionato Primavera 2 al Campo Sportivo di Cercola. Azzurrini che nel primo tempo vanno vicino al gol prima con D'Agostino e poi con Labriola che colpisce il palo. Ripresa equilibrata con il Frosinone che tiene bene il campo. Il Napoli ha ancora l'occasione per passare al 70' con Costanzo che a centro area sfiora il palo. Termina senza reti a Cercola ma è un punto ottimo per gli azzurrini che agganciano la zona play off.