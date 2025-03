Primavera, il Napoli reagisce al ko col Frosinone: gli azzurrini sbancano Cosenza

Il Napoli Primavera espugna il campo del Cosenza vincendo 1-0. Vittoria fondamentale per reagire alla sconfitta di Frosinone e restare al ridosso dei ciociari per la promozione diretta. A regalare la vittoria agli azzurrini è stato un gol di Viola nel finale. Grazie ai tre punti conquistati oggi i ragazzi di mister Rocco restano secondi a meno sei dalla capolista Frosinone e con l'Ascoli alle spalle di un solo punto, ma con ampio margine dentro la zona playoff Scudetto

