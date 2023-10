Primavera, il Napoli si fa riprendere dallo Spezia: finisce 1-1

Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini.





Fonte: sscnapoli.it

TuttoNapoli.net

© foto di Giuseppe Scialla

Il Napoli Primavera ha pareggiato con lo Spezia per 1-1 nella sesta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo Ferdeghini. Azzurrini avanti al quarto d'ora con Vigliotti che con un destro piazzato in area trova lo spazio vincente per infilare l'1-0. Alla mezzora Napoli vicino al secondo gol con Vilardi che soffia una palla vagante nella difesa spezzina ma non trova lo specchio da posizione molto favolrevole. Ad inizio ripresa c'è il pareggio dello Spezia con un inserimento rapido di Fontanarosa: 1-1. Al 70' altra grande occasione per il Napoli con Rossi che all'imbocco dell'area calcia alto a botta sicura. E' l'ultimo sussulto del match. Finisce 1-1.

NAPOLI: Turi, Mazzone, Di Lauro, Gioielli, D’Avino, De Luca (69' De Chiara), Peluso (86' Borriello), D’Angelo, Vigliotti (69' Koffi), Vilardi (64' Ballabile), Rossi. All. Tedesco