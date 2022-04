Primavera, il Napoli strappa un pareggio in casa dell’Inter: a segno D’Agostino

Il Napoli Primavera ha pareggiato contro l'Inter nella 28esima giornata di campionato Primavera 1 TIMVISION presso il Suning Youth Center.



Azzurrini che passano subito dopo neppure 10 minuti con un tiro di D'Agostino: 1-0. Alla mezzora rigore per l'Inter per fallo di Saco in area. Tira Casadei che infila l'angolo: 1-1. Nella ripresa la partita è molto vivace con i nerazzurri che cercano di trovare un varco nella solida difesa azzurra. Al 72' gran parata di Idasiak che chiude lo specchio a Jurgens. Quasi al 90esimo ancora il portiere azzurro si produce in un balzo decisivo su Carboni in area. E' l'ultimo sussulto per il Napoli che conquista un prezioso pareggio a Milano.

Napoli: Idasiak, Costanzo, Iaccarino (85' Di Dona), Acampa (57' Giannini), Ambrosino (34' Cioffi), Spavone (85' Spavone), Hysaj, Pontillo, Vergara (85' Pesce), D’Agostino, Saco. All. Frustalupi

La classifica: Roma 52, Cagliari 51, Inter 50, Fiorentina 45, Atalanta 45, Juventus 43, Sampdoria 41, Torino 40, Sassuolo 40, Empoli 36, Milan 36, Genoa 34, Bologna 33, Verona 33, Empoli 32, Napoli 33, Verona 30, Lecce 30, Spal 23, Pescara 12.