Primavera, Lecce-Napoli 0-1 (Gorica 4'): azzurrini subito avanti!

Oggi alle 12:10Giovanili
di Daniele Rodia

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta di Lecce-Napoli di Primavera 1

15' - Padroni in netta difficoltà, preme il Napoli.

6' - Caucci primo ammonito della gara

4' - RETE! RETE! RETEEE! Azzurrini subito avanti: palla filtrante per Smeraldi che calcia potente ma Penev respinge sui piedi di Gorica che insacca!

2' - Inizio del Napoli molto aggressivo.

12.00 - INIZIA LA GARA

11.45 - Termina la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio del match

11.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

LECCE (3-5-2): Penev, Dalla Costa, Scott, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Gorter, Kazarac, Longo. All. Schipa

NAPOLI (3-5-2): Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Smeraldi, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Genovese. All. Rocco

Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Lecce-Napoli match valido per il 16esimo turno del campionato di Primavera 1. Gli azzurri sono chiamati a difendere la striscia positiva che va avanti da 4 turni: di fronte il Lecce che ha gli stessi punti proprio degli azzurrini.