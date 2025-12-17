Primavera, Lecce-Napoli 0-1 (Gorica 4'): azzurrini subito avanti!
Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta di Lecce-Napoli di Primavera 1
15' - Padroni in netta difficoltà, preme il Napoli.
6' - Caucci primo ammonito della gara
4' - RETE! RETE! RETEEE! Azzurrini subito avanti: palla filtrante per Smeraldi che calcia potente ma Penev respinge sui piedi di Gorica che insacca!
2' - Inizio del Napoli molto aggressivo.
12.00 - INIZIA LA GARA
11.45 - Termina la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio del match
11.30 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:
LECCE (3-5-2): Penev, Dalla Costa, Scott, Laerke, Milojevic, Onyemachi, Di Pasquale, Esteban, Gorter, Kazarac, Longo. All. Schipa
NAPOLI (3-5-2): Spinelli, De Luca, Cimmaruta, Smeraldi, D’Angelo, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Genovese. All. Rocco
Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale di Lecce-Napoli match valido per il 16esimo turno del campionato di Primavera 1. Gli azzurri sono chiamati a difendere la striscia positiva che va avanti da 4 turni: di fronte il Lecce che ha gli stessi punti proprio degli azzurrini.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro